Mexicans Abroad: How to Watch

MLS

Hector Herrera - Houston Dynamo vs. LA Galaxy

Saturday September 2, 2023 - 7:30PM PT/9:30PM CT/10:30PM ET - Apple TV

Chicharito - LA Galaxy vs. Houston Dynamo STILL OUT WITH INJURY

Saturday September 2, 2023 - 7:30PM PT/9:30PM CT/10:30PM ET - Apple TV

Carlos Vela - LAFC vs. Inter Miami

Sunday September 3, 2023 - 7:00PM PT/9:00PM CT/10:00PM ET - Apple TV

La Liga

Andres Guardado - Real Betis vs. Rayo Vallecano

Saturday September 2, 2023 - 12:00PM PT/2:00PM CT/3:00PM ET - ESPN+

Tecatito - Sevilla vs. Atletico Madrid

Sunday September 3, 2023 - 9:30AM PT/11:30AM CT/12:30PM ET - ESPN+, ESPN Deportes

Cesar Montes - Espanyol vs. Amorebieta

Sunday September 3, 2023 - 9:30AM PT/11:30AM CT/12:30PM ET - LaLiga Sports TV

Julian Araujo - UD Las Palmas vs. Girona

Sunday September 3, 2023 - 5:00AM PT/7:00AM CT/8:00 ET - ESPN+, ESPN Deportes

Jordan Carrillo - Sporting Gijon vs. Burgos

Saturday September 2, 2023 - 7:15AM PT/9:15AM CT/10:00AM ET - LaLiga Sports TV

Esteban Lozano - Sporting Gijon vs. Burgos

Saturday September 2, 2023 - 7:15AM PT/9:15AM CT/10:15AM ET - LaLiga Sports TV

Eredivisie

Santiago Gimenez - Feyenoord vs. Utrecht

Sunday September 3, 2023 - 3:15AM PT/5:15AM CT/6:15AM ET - ESPN+

Premier League

Raul Jimenez - Fulham FC vs. Manchester City

Saturday September 2, 2023 - 7:00AM PT/9:00AM CT/10:00AM ET - Peacock, Paramount+ (MEX)

Edson Alvarez - West Ham vs. Luton Town

Friday September 1, 2023 - 12:00PM PT/2:00PM CT/3:00PM ET - USA Network, NBS Sports, Telemundo Deportes, FuboTV, Universo, Paramount+ (MEX)

Marcelo Flores - Arsenal U21 vs. Reading U21

Sunday September 3, 2023 - 4:00AM PT/6:00AM CT/7:00AM ET - No legal stream available

Super League Greece 1

Orbelin Pineda - AEK Athens vs. Volos

Sunday September 3, 2023 - 11:30AM PT/1:30PM CT/2:30PM ET - No legal stream available

Rodolfo Pizarro - AEK Athens vs. Volos

Sunday September 3, 2023 - 11:30AM PT/1:30PM CT/2:30PM ET - No legal stream available

Serie A

Johan Vasquez - Genoa vs. Torino

Sunday September 3, 2023 - 9:30AM PT/11:30AM CT/12:30PM ET - Paramount+, Star+ (MEX)

Chucky Lozano - Napoli vs. Lazio IN ADVANCED TALKS TO RETURN TO PSV

Saturday September 2, 2023 - 11:45AM PT/1:45PM CT/2:45PM ET - Paramount+, ESPN Mexico, Star+ (MEX)

Guillermo Ochoa - Salernitana vs. Lecce

Sunday September 3, 2023 - 11:45AM PT/1:45PM CT/2:45PM ET - Paramount+, Star+(MEX), ESPN Mexico

Belgian First League

Gerardo Arteaga - KRC Genk vs. Anderlecht

Sunday September 3, 2023 - 9:30AM PT/11:30AM CT/12:30PM ET - No legal stream available

Russian Premier League

Luis Chavez - Dynamo Moscow vs. FC Rostov

Sunday September 3, 2023 - 10:00AM PT/12:00PM CT/1:00PM ET - No legal stream available

Primeira Liga

Jorge Sanchez - FC Porto vs. Arouca

Sunday September 3, 2023 - 10:00AM PT/12:00PM CT/1:00PM ET - FuboTV

Women’s Side

NWSL

Maria Sanchez - Houston Dash vs. San Diego Wave

Sunday September 3, 2023 - 5:00PM PT/7:00PM CT/8:00PM ET - Paramount+, NWSLSoccer.com (International)

Diana Ordoñez - Houston Dash vs. San Diego Wave

Sunday September 3, 2023 - 5:00PM PT/7:00PM CT/8:00PM ET - Paramount+, NWSLSoccer.com (International)

Emily Alvarado - Houston Dash vs. San Diego Wave

Sunday September 3, 2023 - 5:00PM PT/7:00PM CT/8:00PM ET - Paramount+, NWSLSoccer.com (International)

Scarlett Camberos - Angel City vs. KC Current

Friday September 1, 2023 - 5:00PM PT/7:00PM CT/8:00PM ET - Paramount+, NWSLSoccer.com (International)

Liga F - STILL IN PRESEASON

Kenti Robles - Real Madrid

Jimena Lopez - Valencia

With so many Mexicans playing abroad there may have been some news missed. If you feel that is the case, reach out and let us know. See you next week!