Mexicans Abroad: How to Watch

MLS

Hector Herrera - Houston Dynamo vs. Real Salt Lake

Saturday November 11, 2023 - 3:00 PM PT/5:00 PM CT/6:00 PM ET - Apple TV

Chicharito - LA Galaxy - End of season

The Mexican international has confirmed he will not be extending his contract with the Galaxy. It is unclear what his next steps are, though many are predicting he will focus on the King’s League as he was recently named president of team Olimpo United.

Chicharito Hernández confirms he’s leaving LA Galaxy as contract won’t be extended.



Former #MUFC striker available as free agent now while LA Galaxy are looking for new striker on the market. pic.twitter.com/EeAbjWaApC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2023

Carlos Vela - LAFC - Waiting to find out opponent

La Liga

Andres Guardado - Real Betis vs. Sevilla

Sunday November 12, 2023 - 9:30 AM PT/11:30 AM CT/12:30 PM ET - ESPN+, ESPN Deportes, FuboTV, Sky HD (MEX)

Cesar Montes - Almeria vs. Real Sociedad

Saturday November 11, 2023 - 7:15 AM PT/9:15 AM CT/10:15 AM ET - ESPN+, ESPN Deportes, FuboTV, Sky HD (MEX)

Julian Araujo - UD Las Palmas vs. Osasuna

Saturday November 11, 2023 - 9:30 AM PT/11:30 AM CT/12:30 PM ET - ESPN+, ESPN Deportes, FuboTV, Sky HD (MEX)

Jordan Carrillo - Sporting Gijon vs. Amorebieta

Saturday November 11, 2023 - 12:00 PM PT/2:00 PM CT/3:00 PM ET - LaLiga+

Esteban Lozano - Sporting Gijon vs. Llanera

Sunday November 12, 2023 - 3:00 AM PT/5:00 AM CT/6:00 AM ET - No international steam available

Eredivisie

Santiago Gimenez - Feyenoord vs. AZ Alkmaar

Sunday November 12, 2023 - 7:45 AM PT/9:45 AM CT/10:45 AM ET - ESPN+, Star+ (MEX), ESPN Mexico

Hirving ‘Chucky’ Lozano - PSV vs. PEC Zwolle

Sunday November 12, 2023 - 3:15 AM PT/5:15 AM CT/6:15 AM ET - ESPN+, Star+ (MEX), ESPN Mexico

Premier League

Raul Jimenez - Fulham FC vs. Aston Villa

Sunday November 12, 2023 - 6:00 AM PT/8:00 AM CT/9:00 AM ET - Peacock, Paramount+ (MEX)

Edson Alvarez - West Ham vs. Nottingham Forest

Sunday November 12, 2023 - 6:00 AM PT/8:00 AM CT/9:00 AM ET - USA Network, FuboTV, Paramount+ (MEX)

Super League Greece 1

Orbelin Pineda - AEK Athens vs. Lamia

Sunday November 12, 2023 - 9:30 AM PT/11:30 AM CT/12:30 PM ET - ANT1 Satellite (International)

Rodolfo Pizarro -AEK Athens vs. Lamia

Sunday November 12, 2023 - 9:30 AM PT/11:30 AM CT/12:30 PM ET - ANT1 Satellite (International)

Serie A

Johan Vasquez - Genoa vs. Verona

Friday November 10, 2023 - 11:45 AM PT/1:45 PM CT/2:45 PM ET - Paramount+, Star+ (MEX), ESPN Mexico

Guillermo Ochoa - Salernitana vs. Sassuolo

Friday November 10, 2023 - 9:30 AM PT/11:30 AM CT/1:30 PM ET - Paramount+, Star+ (MEX), ESPN Mexico

Belgian First League

Gerardo Arteaga - KRC Genk vs. Oud-Heverlee Leuven

Sunday November 12, 2023 - 7:00 AM PT/9:00 AM CT/10:00 AM ET - DAZN

Russian Premier League

Luis Chavez - Dynamo Moscow vs. Orenburg

Sunday November 12, 2023 - 5:30 AM PT/7:30 AM CT/8:30 AM ET - No international stream available

Primeira Liga

Jorge Sanchez - FC Porto vs. Vitoria SC

Saturday November 11, 2023 - 12:30 PM PT/2:30 PM CT/3:30 PM ET - FuboTV, RTP Internacional

Women’s Side

NWSL

Maria Sanchez - Houston Dash - End of season

Diana Ordoñez - Houston Dash - End of season

Emily Alvarado - Houston Dash - End of season

Scarlett Camberos - Angel City - End of season

Liga F

Kenti Robles - Real Madrid vs. Real Sociedad

Friday November 10, 2023 - 11:00 AM PT/1:00 PM CT/2:00 PM ET - DAZN

Jimena Lopez - Valencia vs. Levante

Sunday November 12, 2023 - 7:30 AM PT/9:30 AM CT/10:30 AM ET - DAZN

With so many Mexicans playing abroad, there may have been some news missed. If you feel that is the case, reach out and let us know. See you next week!