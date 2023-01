Liga MX Femenil viewing guide: 2023 Clausura, Week 3

In addition to this week’s regularly scheduled slate of games, Tigres will be pulling double-duty as they host Bayern Munich in a friendly on Saturday before heading to Puebla to face La Franja in a rare Tuesday match. The match, along with almost every other match this weekend, will be broadcast legally in both Mexico and the United States,

International Friendly:

Saturday, January 21:

Tigres UANL vs. Bayern München - 5:00 PM local & Central Time US - ViX (Mexico and United States), iZZi (Mexico)

Liga MX Femenil Week 3 (all records are in W-D-L format, all times as listed):

Friday, January 20:

FC Juárez (2-0-0) vs. Pachuca (2-0-0) - 5:05 PM - FOX Sports (Mexico), FOX Deportes (United States)

Atlas (1-0-1) vs. Necaxa (0-0-2) - 7:06 PM - FOX Sports (Mexico), FOX Deportes

Saturday, January 21:

Cruz Azul (0-2-0) vs. Atlético de San Luis (1-0-1) - 12:00 PM - ViXZonaMX (Mexico), ViX (United States)

Sunday, January 22:

América (1-1-0) vs. Club Tijuana (1-1-0) - 5:00 PM - Vix+ MX (Mexico), ViX (United States)

Monday, January 23:

Toluca (0-0-2) vs. Gallos Blancos de Querétaro (0-0-2) - 5:00 PM - ViXZonaMX (Mexico), ViX (United States)

León (1-0-1) vs. UNAM Pumas (0-0-2) - 5:05 PM - FOX Sports (Mexico)

Monterrey (2-0-0) vs. Mazatlán FC (0-0-2) - 7:06 PM - FOX Sports (Mexico), FOX Deportes (United States)

Santos Laguna (1-0-1) vs. Guadalajara (2-0-0) - 9:06 PM - FOX Sports (Mexico), FOX Deportes (United States)

Tuesday, January 24:

Puebla F.C. (0-0-2) vs. Tigres UANL (2-0-0) - 3:45 PM - Azteca Digital (Mexico)