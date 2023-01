Liga MX Femenil viewing guide: 2023 Clausura, Week 2

Week 1 in Liga MX Femenil is in the books, and there was a little something for everyone. Nail biters? Check. Penalty saves? Check. A beat down by a touchdown? Check.

To see what Week 2 has in store, check out the matches below. As always, be sure to check your local listings. Links provided where available.

This week (all records are in W-D-L format, all times as listed):

Friday, January 13:

Gallos Blancos de Querétaro (0-0-1) vs. FC Juárez (1-0-0) - 5:05 PM - FOX Sports (Mexico)

Saturday, January 14:

UNAM Pumas (0-0-1) vs. Tigres UANL (1-0-0) - 12:00 PM - ViX+ (Mexico), ViX (United States)

Sunday, January 15:

Atlético de San Luis (0-0-1) vs. León (1-0-0) - 5:00 PM - ESPN (Mexico)

Club Tijuana (1-0-0) vs. Cruz Azul (0-1-0) - 9:00 PM - FOX Premium (Mexico), ESPN Deportes (United States)

Monday, January 16:

Necaxa (0-0-1) vs. Guadalajara (1-0-0) - 5:00 PM - ViXZonaMX (Mexico), ViX (United States)

Pachuca (1-0-0) vs. Toluca (0-0-1) - 5:05 PM - FOX Sports (Mexico)

América (0-1-0) vs. Puebla F.C. (0-0-1) - 7:00 PM - ViXZonaMX (Mexico), ViX (United States)

Monterrey (1-0-0) vs. Santos Laguna (1-0-0) - 7:06 PM - FOX Sports (Mexico), FOX Deportes (United States)

Mazatlán FC (0-0-1) vs. Atlas (0-0-1) - 9:00 PM - TVP (Mexico)